المباحث المركزية الجنائية ولاية الخرطوم تضبط مخزنين لتجميع المنهوبات بالثورة محلية كرري – صور

وفي هذا الصدد ومن خلال الجهود البحثية الميدانية التي يبذلها فريق الميدان في تحقيق هذه الأهداف والنجاح في مداهمة منازل مخصصة لاستلام المسروقات ، تمكن فريق ميداني بقيادة رائد شرطة وإشراف مدير ادارة المباحث الجنائية المركزية ولاية الخرطوم ومن خلال الجهود البحثية الميدانية من رصد شبكات إجرامية تنشط في استلام المال المسروق ومن خلال كمين محكم تمت مداهمة منزل بالثورة وعثر بداخلها على عدد ( 45 موتور مياه ، 15 موتور مكيف ، 2 كمبرسون ، 5 مراوح سقف ،1 جوال مسامير ، 1 جوال موتورات مراوح ، + 1 باب ، عدد 2 سرير ).