جرائم وحوادث
المباحث المركزية الجنائية ولاية الخرطوم تضبط مخزنين لتجميع المنهوبات بالثورة محلية كرري – صور
واصلت المباحث المركزية الجنائية ولاية الخرطوم جهودها المنعية والكشفية للجريمة ووضع حد للشبكات الإجرامية التي تنشط في ممارسة النشاط الإجرامي الخاص بمعتادي جرائم استلام المال المسروق وتحجيم أنشطتها الإجرامية.
وفي هذا الصدد ومن خلال الجهود البحثية الميدانية التي يبذلها فريق الميدان في تحقيق هذه الأهداف والنجاح في مداهمة منازل مخصصة لاستلام المسروقات ، تمكن فريق ميداني بقيادة رائد شرطة وإشراف مدير ادارة المباحث الجنائية المركزية ولاية الخرطوم ومن خلال الجهود البحثية الميدانية من رصد شبكات إجرامية تنشط في استلام المال المسروق ومن خلال كمين محكم تمت مداهمة منزل بالثورة وعثر بداخلها على عدد ( 45 موتور مياه ، 15 موتور مكيف ، 2 كمبرسون ، 5 مراوح سقف ،1 جوال مسامير ، 1 جوال موتورات مراوح ، + 1 باب ، عدد 2 سرير ).
وقد تم اتخاذ إجراءات قانونية تحت المادة 100 إجراءات بقسم شرطة الثورة جنوب. وعلى صعيد ذي صلة تمكن فريق الميدان من مداهمة منزل آخر وعثر بداخله على عدد ( 155 طبلون كهرباء، عدد 550 مفتاح تأمين 200 أمبير ثلاثة خطوط ، 20 موتور مياه ، 3 ماكينة لحام ، كمية كبيرة من الأسلاك ، وكمية كبيرة من أسلاك الكيبولات وكمية كبيرة من لمبات الإنارة والنجف. وبناءً على ذلك تم اتخاذ إجراءات بلاغ بالرقم (1204) تحت المادة ( 100/68 إجراءات ) بقسم شرطة الثورة جنوب.
سونا
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