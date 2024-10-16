السودان يدعو لتعزيز التعاون الدولي لمحاربة الجريمة المنظمة ويدين جرائم متمردي الدعم السريع ورعاتها

أكد السيد السفير مجدي أحمد مفضل مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا على تطلع السودان لتعزيز شراكته مع المجتمع الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد .

ودعا المجتمع الدولي لتقديم الدعم الفني واللوجستي للمؤسسات ذات الصلة بمحاربة الجريمة المنظمة مؤكداً على أن التحديات الحالية تساهم في تفاقم ظواهر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة.

وشدد على ضرورة التعاون الإقليمي لتيسير عمل اللجنة الوطنية السودانية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر استرداد المنهوبات وتسليم المجرمين.

في منحى ذي صلة شدد السيد السفير على أن الحديث حول تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة لا يمكن أن يتم بمعزل عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها متمردو الدعم السريع،

مسلّطا الضوء على هذه الجرائم غير المسبوقة وداعيا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد المتمردين والقوى الإقليمية الداعمة لهم وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة .

جاء ذلك في بيان السودان أمام الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة لمحاربة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي تنعقد أعمالها بفيينا خلال الفترة ١٤-١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ الجاري.

سونا