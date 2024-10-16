ابو ضفاير: اضعاف الجيش إضعاف للدولة

قال الخبير القانوني والمحلل السياسي د. الهادي أبوضفائر إن الجيش السوداني وقف وقفة قوية جدا ويجب على الجميع الوقوف معه.

واشار في حديث تلفزيوني بقناة النيل الأزرق أن شعارات ثورة ديسمبر كانت واضحة وهي “تسقط بس” بدون أي اهداف، موضحا أن السودان لم يستفد من الثورة والتغيير ومعظم الناس كانوا يعتقدون ان الثورة هي شعارات فقط، مؤكدا ان المؤامرة الخارجية موجودة لكن نحن لم نكن مرتبين بيتنا من الداخل.

وقال أبوضفائر إن اضعاف الجيش هو اضعاف للدولة ولا توجد مدينة من غير جيش قوي يحميها، مشيرا إلى أن الذين كانوا يهتفون “معليش ماعندنا جيش” لم يكونوا واعين بطبيعة المرحلة، مؤكدا ان أي حكومة مدنية إذا أرادت النجاح عليها تقوية المؤسسات الأمنية والعسكرية، مؤكدا ان السند الشعبي الذي وجده الجيش الآن امر طبيعي لان المواطن فهم وادرك ووعي الدرس وعرف معنى الجيش والمؤسسة العسكرية.

سونا