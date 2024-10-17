التربية بغرب كردفان تقف على مراكز الشهادة الابتدائية والمتوسطة

وطمأن سعادته طالبات مدارس كردفان دفعة ٢٠٢٣م بالقول ان الامتحانات المؤجلة ستنعقد في الموعد المحدد لها بإذن الله

ايذاناً بإنطلاق الامتحان التجريبي الولائي الخاص بالشهادة الابتدائية والمتوسطة بولاية غرب كردفان وقف مدير عام وزارة التربية والتوجيه الوزير المكلف بالولاية الاستاذ احمد رحمة الله الامام على سير الامتحانات بعدد من مدارس المرحلة الابتدائية والمتوسطة بمحلية النهود .

وفي ذات الاطار اجتمع رحمة الله بغرفة طوارئ الامتحانات المؤجلة للعام ٢٠٢٣م برئاسة مدير التعليم الثانوي بمحلية النهود الاستاذ عثمان النور ابوتمة وذلك بمكتبه بوزارة التربية والتوجيه بالنهود حيث ناقش الاجتماع عددت من الجوانب الفنية المتعلقة بكيفية إنعقاد الامتحانات في الوقت للمحدد لها.

وبعث رحمة الله برقية تهنئة لرئيس مجلس السيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة سعادة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان واعضاء مجلس السيادة ولوالي غرب كردفان الدكتور عصام الدين هرون واعضاء حكومته ولأمين حكومة الولاية الاستاذ صبري يوسف جبارة بمناسبة مجاهدات القوات المسلحة والقوات المساندة لها التي حققوها في معركة الكرامة.

ومن جانبه قال مدير تعليم المرحلة الثانوية بمحلية النهود رئيس غرفة طوارئ الامتحانات المؤجل للعام ٢٠٢٣م الاستاذ عثمان النور ادم ابوتمة ان الاجتماع ناقش عددا من المحاور الهامة منها كيفية الاعداد لامتحانات الشهادة السودانية المؤجل للعام ٢٠٢٣م وموقف حصر طلاب الشهادة السودانية الوافدين من داخل وخارج الولاية هذا بالاضافة الى الترتيبات المتعلقة باستقبال جميع طلاب محليات الولاية للجلوس للامتحانات بمحلية النهود.

وكشف ابوتمة عن آخر احصائية للطلاب الممتحنين بالولاية بلغت (١٤,٧٤٥) طالباً وطالبة موزعين على (٢١٨) مركزاً منها (١٠٣) للبنين و (١١٥) للبنات، وأكد بذل المزيد من الجهود لحصر الطلاب الوافدين خلال الأيام القليلة القادمة.

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