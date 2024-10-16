مليشيا الدعم السريع بالدندر تشرع في نهب وسلب وقتل للمواطنين

بسم الله الرحمن الرحيم

غرفة طوارئ الدندر

بعد قطع خط الإمداد الرئيسي لها، شرعت مليشيا الدعم السريع بالدندر في أعمال نهب وسلب وقتل للمواطنين، في موجة جديدة من هجماتها البريرية على المواطنين العُـزّل، في قرى الدندر المختلفة، في محاولة منها للانتقام بعد أن وجدت المليشيا نفسها في مواجهة الموت عقب حصارها واستعادة الجيش السيطرة على منطقة جبل مويه الاستراتيجية.

حيث كثّفت المليشيا من تجمعاتها وانتشارها بقرى “التكينة وحويوا” في الاتجاة الشمالي الشرقي، كما داهمت قوة من المليشيا ممثلةً في حواضن المليشيا بقرى “كامراب الرزيقات والفريش والمنفولي” بأعداد كبيرة من المواتر قرية (حلة فور) مساء أمس، وقامت بقتل مواطن وجرح آخرين ونهبت كل مقتنيات أهل القرية!!

كما هاجمت نفس القوة، قرية (بابجينا) ظهراليوم وقامت بنهب القرية والتنكيل بأهلها.

تشير غرفة طوارئ الدندر إلى استمرار انقطاع شبكة الاتصالات والكهرباء بمدينة الدندر وقراها منذ دخول المليشيا إليها.

تُناشد غرفة طوارئ الدندر، السُّلطات المحلية بتوفير الدواء لسكان قرى الدندر المختلفة، الذين يعانون من ويلات الكوليرا والحميات المختلفة وسط تردٍّ صحي وانعدام للدواء.

تُطالب غرفة طوارئ الدندر، القوات المسلحة وقيادة سنار وقيادات المحور الشرقي بالتحرك العاجل لحسم تفلُّتات المليشيا وانتهاكاتها بحق المواطن

الذين لا زالوا يعانون من الترويع والتشريد والنهب والحصار..!!

الاثنين 15 أكتوبر 2024م