حبس دجالين لقيامهما بالترويج عبر مواقع التواصل بقدرتهما على العلاج الروحانى

قررت جهات التحقيق حبس شخصين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقدراتهما المزعومة في العلاج الروحاني وممارسة أعمال السحر والدجل، بهدف الاحتيال على المواطنين.

تم القبض عليهما بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في منطقة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والدجل، بالإضافة إلى هاتفين محمولين، أحدهما يحتوي على أدلة تثبت نشاطهما الإجرامي.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة كما هو موضح، وبقيامهما بالنصب على المواطنين وابتزازهم للحصول على مبالغ مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال بكافة أشكالها .

صدى البلد