لجنة حماية الآثار تتابع إجراءات الآثار المسروقة من قبل المليشيا

أكد اجتماع لجنة حماية الآثار والمجاميع المتحفية أهمية الحفاظ على الآثار والعناية بها كجزء من الإرث الإنساني.

ترأس الاجتماع وزير الثقافة والإعلام، دكتور جراهام عبد القادر، في مجمع الوزارات بمدينة بورتسودان، حيث تم مناقشة عدة ملفات متعلقة بحماية الآثار في ظل التخريب والنهب الذي طال المتاحف والمؤسسات المعنية.

كما استعرض الاجتماع تقارير المتابعة لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق وناقش سبل تنفيذ مخرجاته. وتم توجيه الجهات المختصة بضرورة تعزيز حماية المتاحف في مدينة أمدرمان بولاية الخرطوم، خاصة في منطقة المثلث الثقافي الإعلامي.

وأكد الاجتماع على أهمية متابعة الإجراءات الخاصة باسترداد الآثار المسروقة بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي.