والي البحر الاحمر يترأس اجتماع لجنة ضبط الوجود الاجنبي

ترأس والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمدنورمحمود بمكتبه أمس ببورتسودان إجتماع لجنة ضبط الوجود الأجنبي بحضور مدير الجوازات بالولاية العميد شرطة بخيت رحمة الله والجهات المعنية.

وفي تصريح صحفي أبان مدير شرطة جوازات البحر الأحمر بأن الإجتماع يأتي في إطار ضبط وتنظيم الوجود الأجنبي بالولاية؛ موضحاً بأن الإجتماع خلص لعدد من المخرجات منها حصر الوجود الأجنبي والعمل على تقنينه.

وناشد مدير شرطة جوزات البحر الأحمر الجاليات المتواجدة ببورتسودان بضرورة الإسراع في توفيق أوضاع رعايهم ، وتسجيل البيانات المطلوبة ، وسيتم النظر لاحقآ في الفئات غير المقننة.

وكشف العميد شرطة بخيت رحمة الله عن تشكيل لجنة خاصة للنظر في الفئات غير المقننة والمخالفين لضوابط الهجرة بالسودان.

سونا