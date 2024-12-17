اعترافات عامل نظافة بأحد البنوك متهم بابتزاز زميلته بعد تصويرها

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة، القبض على عامل نظافة ببنك، بتهمة تصوير زميلته خلسة أثناء تبديل ملابسها داخل حمام البنك محل عملهما في منطقة العجوزة، ومحاولته ابتزازها لإجبارها على إقامة علاقة غير شرعية معه. وذلك يوم الاثنين.

بدأت القصة عندما تقدمت عاملة نظافة تُدعى «ي»، (30 عامًا) ببلاغ إلى قسم شرطة العجوزة، يفيد بتعرضها لواقعة ابتزاز من زميلها «ع» (25 عامًا)، وأوضحت المجني عليها في بلاغها أنها اكتشفت صورًا وفيديوهات لها، التُقطت خلسة أثناء تبديل ملابسها داخل حمام الموظفين بالبنك، مشيرة إلى أن المتهم أرسل لها هذه المواد عبر هاتفها مرفقة بتهديدات بنشرها إذا لم ترضخ لرغباته غير الأخلاقية.

على الفور، وجه المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث قسم العجوزة، بتشكيل فريق بحث لجمع الأدلة والتحقيق في الواقعة، وبعد تحريات دقيقة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه داخل مقر عمله بالبنك.خلال التحقيقات، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه استغل انتهاء ساعات العمل لتركيب هاتفه خلسة داخل حمام السيدات بهدف تصوير المجني عليها، وأضاف المتهم: «صورتها علشان أضغط عليها، لكن مكنتش متوقع إن الموضوع يوصل للشرطة». تم تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع طلب تحريات إضافية حول الواقعة. من جهته، أكد البنك اتخاذه الإجراءات اللازمة لحماية العاملين وضمان بيئة عمل آمنة.

المصري اليوم