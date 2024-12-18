الفاشر .. الأوضاع هادئة ومستقرة ” تم إسقاط مسيرات”

الأوضاع هادئة ومستقرة بمدينة الفاشر بتوفيق الله ثم عزيمة الرجال .

▪︎ اسقطت دفاعات قواتنا المسلحة والقوة المشتركة مسيرة دون خسائر .

▪︎ حاولت مليشيا آل دقلو الإرها_بية التسلل بمحور شرق الدينة ولكن تصدت لهم قواتنا و كبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .

▪︎ استجابة لصوت العقل سلم عدد أربعة أفراد من صفوف مليشيا الإرها_ب أنفسهم لقواتنا بالدفاعات الأمامية.

▪︎ كالعادة وعقب كل هزيمة قصفت مليشيا آل دقلو الإرها_بية بعض أحياء المدينة مما أدى إلى إستشهاد أحد المواطنين وإصابة إثنين نسأل الله القبول للشهيد وعاجل الشفاء للجرحى .

▪︎ ننوه بأن هنالك تصريحات متداولة بإسم الفرقه السادسة مشاة لا أساس لها من الصحة ونؤكد أن كل التصريحات تكون عبر الصفحات الرسمية للقوات المسلحة أو صفحة قيادة الفرقة السادسة مشاة .

إعلام القوات المسلحة