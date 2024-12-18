جرائم وحوادث

مكافحة التهريب بنهر النيل تضبط ثلاثة مركبات تحمل بضائع مهربة

2024/12/18
Atbara nln
عطبرة
تمكنت قوات الجمارك بولاية نهر النيل بعد توفر معلومات لدى فرع المعلومات والعمليات بادارة مكافحة التهريب بالولاية تمكنت من ضبط كميات كبيرة من مستحضرات التجميل ومواد كيميائية خطرة تستخدم فى التعدين الأهلي بجانب كميات من السجائر.
واكد السيد مدير عام قوات الجمارك اللواء صلاح احمد إبراهيم عزمهم على القضاء نهائيا على ظاهرة التهريب التي باتت من أكبر المهددات على الاقتصاد السوداني بجانب اضرارها على صحة وسلامة المواطنين، داعيا إلى ضرورة إتباع الطرق السليمة في استيراد وتصدير البضائع ، مؤكدا سهولة وسرعة الإجراءات الجمركية من خلال استخدام أحدث الأنظمة الجمركية العالمية.
من جانبة جدد السيد اللواء ياسر صديق محمد أحمد مساعد المدير العام لمكافحة التهريب بتوفير كافة المعينات من آليات وأجهزة إتصالات وتبادل للمعلومات من أجل القضاء على كافة أشكال التهريب وحماية الاقتصاد وإهدار موارد البلاد.
من جانبه أوضح السيد العميد أدم عمر سبيل مدير إدارة مكافحة التهريب بولاية نهر النيل أن قواته وبعد مجهودات مقدرة تمكنت من ضبط عدد (3) مركبات تحمل عدد (79) جوالا من مادة الثيوريا السامة وعدد (20) طردا من مستحضرات تجميل محظورة مختلفة وعدد (7) كرتونة سجائر مهربة، وقد تم حجز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
سونا

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