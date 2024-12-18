مكافحة التهريب بنهر النيل تضبط ثلاثة مركبات تحمل بضائع مهربة

تمكنت قوات الجمارك بولاية نهر النيل بعد توفر معلومات لدى فرع المعلومات والعمليات بادارة مكافحة التهريب بالولاية تمكنت من ضبط كميات كبيرة من مستحضرات التجميل ومواد كيميائية خطرة تستخدم فى التعدين الأهلي بجانب كميات من السجائر.

واكد السيد مدير عام قوات الجمارك اللواء صلاح احمد إبراهيم عزمهم على القضاء نهائيا على ظاهرة التهريب التي باتت من أكبر المهددات على الاقتصاد السوداني بجانب اضرارها على صحة وسلامة المواطنين، داعيا إلى ضرورة إتباع الطرق السليمة في استيراد وتصدير البضائع ، مؤكدا سهولة وسرعة الإجراءات الجمركية من خلال استخدام أحدث الأنظمة الجمركية العالمية.

من جانبة جدد السيد اللواء ياسر صديق محمد أحمد مساعد المدير العام لمكافحة التهريب بتوفير كافة المعينات من آليات وأجهزة إتصالات وتبادل للمعلومات من أجل القضاء على كافة أشكال التهريب وحماية الاقتصاد وإهدار موارد البلاد.