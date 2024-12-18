أوروبيا .. منظومة أقمار لتزويد الأرض بالإنترنت

أعلنت المفوضية الأوروبية عن توقيع اتفاقية لتنفيذ برنامج IRIS2 الذي سيتم في إطاره إطلاق مئات الأقمار الصناعية التي ستزود الأرض بخدمات الإنترنت. ووفقاً لوكالة «تاس» الروسية، أشار بيان صادر عن المفوضية الأوروبية إلى أن مشروع برنامج IRIS2 سيتم تنفيذه من قبل اتحاد SpaceRISE الذي يضم ثلاث شركات اتصالات أوروبية رائدة، هي شركة SES في لوكسمبورغ، وشركة وEutelsat الفرنسية، وHispasat الإسبانية، وسينفذ المشروع في إطار عقد صالح لمدة 12 عاما، وسيموّل من الاتحاد الأوروبي ووكالة الفضاء الأوروبية .

وتبعاً للبيان فإن منظومة الأقمار الصناعية الجديدة «ستوفر اتصالات موثوقة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والإدارات الحكومية، كما ستؤمن خدمات الإنترنت واسع النطاق للشركات الخاصة ومواطني الاتحاد الأوروبي في المناطق النائية التي لا تتوفر بها حالياً مثل هذه الخدمات».

جريدة المدينة