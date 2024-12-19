19 ديسمبر 1955 .. نص مقترح إعلان استقلال السودان من داخل البرلمان

اليوم الخميس يحتفل الشعب السوداني ، بالذكرى 69 لإعلان الاستقلال من داخل البرلمان والذي كان يوم الإثنين 19 ديسمبر عام 1955م ، حينما اجتمع مجلس النواب في الجلسة رقم (43) عند العاشرة صباحاً، وتبنى مقترح تقدم به العضو البرلماني عبدالرحمن محمد إبراهيم، دبكة نائب دائرة نيالا غرب.

▪︎ تمت تثنية المقترح من قبل نائب دار حامد غرب، مشاور جمعة سهل، بإعلان استقلال السودان من داخل البرلمان وكان ذلك عند العاشرة صباحاً من يوم الإثنين الموافق 19 ديسمبر من العام 1955م .

▪︎ طلب عضو البرلمان عبد الرحمن محمد إبراهيم، دبكة نائب دائرة بقارة نيالا غرب، فرصة لمخاطبة المجلس ليقول ” سيدي الرئيس : “أرجو أن اقترح الآتي: أن نقدم خطاب إلى معالي الحاكم العام بالنص التالي “نحن أعضاء مجلس النواب في البرلمان مجتمعاً نعلن باسم شعب السودان أن السودان قد أصبح دولة مستقلة كاملة السيادة ونرجو من معاليكم أن تطلبوا من دولتي الحكم الثنائي بهذا الإعلان فوراً”.

طلب العضو مشاور جمعة سهل نائب دار حامد غرب الفرصة ليقول “أقدَّر مدى الشرف الذي يناله مقترحه ومثنيه في جلسة كهذه سوف يسجلها في سجل الشرف تاريخ هذه البلاد المجيدة، وسوف تكون حداً فاصلاً بين عهد الاستعمار وعهد الحرية الكاملة والسيادة التامة والانعتاق … أثَّنى المقترح وأهنئ زملائي النواب بهذا التوفيق وأهنئ الشعب السوداني بفجر الحرية الذي يطل اليوم من هذه القاعة” .

▪︎ تحدث الزعيم الأزهري وقال قولته المشهورة ” اليوم نعلنها داوية ومن داخل هذا البرلمان أن السودان حراً مستقلاً بكل حدوده الجغرافية”

▪︎ كتب في تاريخ السودان فصلاً جديداً، حينما اجتمعت كلمة السودانيين على إجلاء المستعمر المزدوج ، وإعلان الاستقلال من تحت قبة البرلمان ، حيث كان القرار الذي أجمع عليه جميع النواب بأن يعلن باسم الشعب السوداني أن السودان قد أصبح دولة مستقلة كاملة السيادة.