السعودية.. مستقبل جديد مع برنامج “نجوم الغد”

تطلق هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية برنامج نجوم الغد على قناة SBC لاستقطاب المواهب الغنائية الواعدة .

حيث تواصل هيئة الإذاعة والتلفزيون دورها الريادي في اكتشاف ورعاية المواهب الغنائية الواعدة عبر برنامجها “نجوم الغد” الذي أصبح اليوم محطة رئيسة لاستقطاب الأصوات الصغيرة الواعدة وصقلها لتكون قادرة على مواصلة مسيرة الفن العربي الأصيل.

من خلال هذا البرنامج، عملت الهيئة على توفير بيئة تجمع بين الاحترافية والإبداع، حيث تتيح للمواهب الغنائية فرصة الوصول لجمهور أوسع وإثبات قدراتهم وتحقيق أحلامهم.

كما أن جهود الهيئة تمتد لتشمل اختيار دقيق للمواهب، وتقديم الدعم الفني والإعلامي اللازم، مما يسهم في بناء جيل جديد من الفنانين.

الجدير بالذكر أن البرنامج حقّق منذ انطلاقه تفاعلًا كبيرًا على جميع المستويات، مما يعكس نجاح جهود هيئة الإذاعة والتلفزيون في استقطاب المواهب وإبرازها، لتصبح جزءًا من مستقبل الفن العربي.

جريدة الرياض