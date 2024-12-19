إيمي طلعت زكريا تتأثر على الهواء بسبب حلم عن والدها الراحل

كشفت الفنانة إيمي طلعت ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا أنها رأت والدها في الحلم وهو يعطيها مبلغًا من المال، مشيرة إلى أن هذه الأموال كانت 200 جنيه، ظهرت في الحلم بشكل محدد وواضح.

وقالت خلال استضافتها عبر برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتين هبة الأباصيري ومها بهنسي: “بعد الحلم، فوجئت بتلقي مكالمة من الفنان سمير غانم، إللي ساعدني كتير، عرض عليا المشاركة في آخر مسرحياته الزهر لما يلعب وكان الدور مشاركة في البطولة معاه هو و الفنانة شيرين”.

وأضافت إيمي طلعت زكريا أن تجربة الحلم جعلتها تشعر برسالة من الله بأن والدها الراحل لا يزال معها، وأنه يراقب حالتها ويحاول مساعدتها من العالم الآخر، قائلة: “بابا معايا وموجود في روحي”.

وأشارت إيمي طلعت زكريا إلى أن مثل هذه الأحلام تعطي شعورا بالاطمئنان والراحة النفسية.

بوابة روز اليوسف