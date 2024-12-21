محكمة جنايات الدامر تصدر حكما بالسجن المؤبد لمتعاون مع المتمردين

اصدرت محكمة جنايات الدامر العامة حكما بالسجن المؤبد (عشرون عاما) مع مصادرة العربة المعروضات في مواجهة المتهم (خ ع ) وذلك بعد أن ادانته المحكمة في الدعوى الجنائية بالرقم (1692 /2024) لمخالفته نص المواد (26- 50-51/أ)من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التعاون مع القوات المتمردة و تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة و صدرت الأحكام في حضور محامي الدفاع وكانت نيابة الدامر العامة قد مثلت الإتهام أمام المحكمة.

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