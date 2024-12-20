ثقافة وفنون

أيمن بهجت قمر: محمد رمضان ليس رقم واحد في السينما

2024/12/20
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أكد السيناريست أيمن بهجت قمر أن الفنان محمد رمضان لم يحقق في السينما نجاحات تضاهي تلك التي حققها في الدراما التلفزيونية والأغاني. وأشار إلى أن إيرادات أفلامه السينمائية لم تصل إلى المستوى الذي يجعله يحتل المركز الأول في هذا المجال، رغم تميزه اللافت في التلفزيون، قائلاً: “في التلفزيون محدش بينجح زيه”.

وأوضح أيمن بهجت قمر، خلال استضافته في برنامج “حبر سري” عبر فضائية “صدى البلد”، أن شخصية البطل في فيلم آخر ديك في مصر لم تكن ملائمة لطبيعة أدوار محمد رمضان، قائلاً: “آخر ديك في مصر مكنش شبه محمد رمضان، لكنها تجربة ومن حقنا نخوضها”.

وأضاف أن الفنان تامر حسني كان يمكن أن يؤدي الدور بشكل مختلف في الفيلم، قائلاً: “كان هياخذ الشخصية في منطقة ثانية”.

صدى البلد

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