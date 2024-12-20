تفاصيل آخر مكالمة بين الراحل محمد رحيم ونانسي عجرم

كشفت المطربة اللبنانية ناسي عجرم، تفاصيل آخر تواصل جمعها مع الملحن الراحل محمد رحيم قبل أيام من وفاته، من خلال تدوينة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي X تويتر سابقًا، والتي كانت مفاجأة لجمهورها.

وأوضحت المطربة نانسي عجرم، أن آخر تواصل كان تحضيرا لأغنية من ألبومها الجديد من ألحان محمد رحيم، وكانت تتفق معه على جميع التفاصيل، لافتة إلى أنه رحل عن الحياة قبل الانتهاء منها، ولكنها ستنتهي منها وتطرحها فى ألبومها الجديد الذي انتهت من 90% من تحضيراته، لافتة إلى أنها ستقدم الأغنية إهداء لروحه قريبًا.

وكانت قد ظهرت الفنانة نانسي عجرم، في مقطع فيديو قصير تداوله نشطاء عبر تطبيق انستجرام، من حفل غنائي أحيته، تعرضت فيه لموقف مفاجئ على المسرح.

وخلال الفيديو، ظهرت نانسي عجرم، وهي مندمجة مع الجمهور بأغنية ما تيجي هنا، لتتفاجئ، بعدها بصوت الألعاب النارية خلفها على المسرح، فانتفضت وظهر شعر رأسها واقفا من الخوف، ثم استكملت الغناء بعد ثوان معدودة.

وبالبحث عن أصل مقطع الفيديو، تبين أنه من حفل أحيته نانسي عجرم، في الموسم الصيفي الماضي، وتحديدا في شهر يونيو الماضي.

صدى البلد