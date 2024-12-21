رانيا يوسف: بحب على روحي كتير.. وبربي بناتي إن الجواز مش أساسي

تحدثت الفنانة رانيا يوسف عن تجربتها في الحب، كاشفة عن نصيحتها لابنتيها والموعد الذي ترغم لهما الزاوج فيه.

وقالت رانيا يوسف خلال لقاء مع بودكاست «ع الرايق»، تقديم خالد عليش، وميرهان عمرو: «حبيت كتير، أنا بحب على روحي كتير طول ما أنا ماشيه، بس أنا بطلت خلاص وحرمت يا بابا»، مشيرة إلى أنها لم تجد شخصًا يناسب روحها بشكل حقيقي، قائلة: «مفيش حاجة اسمها حد لذيذ، لكن روح مناسبة لروحي، ده ممكن ألاقيه، لكن الله أعلم امتى».

وتابعت متحدثة عن الزواج في المجتمعات الشرقية، قائلة: «في المجتمعات الشرقية بيطلقوا كتير لأنهم مش بيعرفوا بعض حقيقي، مش بيعرفوا إذا كانت روحهم مناسبة مع روح الشخص الآخر»، مؤكدة أن معرفة الشخص الآخر بعمق قبل الزواج هو أساس العلاقة الناجحة».

وأكملت: «أنا بربي أولادي إن موضوع الجواز مش أساسي، وبقول لبناتي نانسي وياسمين ياريت متتجوزوش إلا بعد سن التلاتين»، مؤكدة على أهمية أن يكون للبنات حياتهن الخاصة وعملهن المستقل، وهتحب بنتي في الدراسة، تحب، معنديش مشكلة، لكن تحافظ على نفسها، وتحافظ على دماغها».

المصري اليوم