خلاف ينتهي بتصالح.. مشاجرة لاعب الأهلي ورجلي أعمال بسبب أولوية المرور

في شارع هادئ بمنطقة العجوزة في الجيزة، حيث تعبر السيارات مسرعة بحثًا عن منافذ للهروب من زحام العاصمة، تحول خلاف بسيط على أولوية المرور إلى مشهد مشحون بالتوتر والتهديد. (م. محمد)، لاعب النادي الأهلي لكرة الماء، شاب في الرابعة والعشرين من عمره، كان يقود سيارته عندما اعترض طريقه رجلان، عمرو ع. وخالد س، كلاهما في الأربعينات، ومن أصحاب المصانع المرموقة.

بدأ الأمر بتوقف السيارات الثلاث في طريق ضيق، حيث أصر كل طرف على أولوية المرور. تحول النقاش إلى مشادة كلامية، ومع تصاعد الأصوات وتزايد التوتر، فقد أحد الأطراف أعصابه. في لحظة مفاجئة، أشهر عمرو ع.، أحد رجال الأعمال، سلاحه الناري في وجه مروان. لم يكن السلاح مجرد تهديد؛ بل كان انعكاسًا للحظة غضب.

الواقعة لم تمر مرور الكرام. تلقى المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث قسم العجوزة، بلاغًا عاجلًا حول المشاجرة. انتقلت قوات الشرطة إلى المكان، حيث تم تهدئة الأوضاع سريعًا. أُلقي القبض على الأطراف الثلاثة، وتم اقتيادهم إلى قسم الشرطة لاستجوابهم ومعرفة حقيقة ما حدث.

مع التحقيق الأولي، كشفت الشرطة عن تفاصيل الحادث. م.م، اللاعب الشاب، كان في طريقه إلى موعد عمل عندما حدثت المواجهة. من الجهة الأخرى، كان عمرو ع. وخالد س.، رجال أعمال معروفين، في طريقهما لإنهاء أعمال خاصة، أحدهما حمل سلاحه المرخص في وجه اللاعب، في مشهد أثار استياء المارة الذين شهدوا الواقعة.

داخل قسم الشرطة، وبعد ساعات من التحقيق والبحث عن حلول، بدأت النفوس تهدأ. بحضور أفراد من الشرطة وشخصيات مقربة من الأطراف، تم التوصل إلى تصالح ودي بين اللاعب ورجلي الأعمال بشأن الواقعة.

المصري اليوم