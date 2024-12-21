جرائم وحوادث
حادث مروري بالشمالية يؤدى الى وفاة وإصابة (7) أشخاص بينهم أفراد من شرطة تأمين التعدين
أدى حادث مروري إثر إنقلاب عربة بوكس هايلوكس تتبع لشركة ديتاسي للتعدين عند الكيلو (135) بطريق الشمالية قطاع القرير الى وفاة وإصابة عدد (7) أشخاص بينهم شهيدان من شرطة تأمين التعدين كانا في مهمة عمل رسمية مع الشركة
تم إسعاف المصابين إلى مستشفى الشرطة عطبرة لتلقى العلاج فيما تم نقل الجثامين إلى مشرحتى دنقلا ومستشفى الشرطة عطبرة.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) إلى ان أسباب الحادث تعود إلى السرعة الزائدة لسائق البوكس مما أدى لفقدانه التوازن ووقوع الحادث.
هذا وكانت شرطة المرور السريع الشمالية (قطاع القرير) وفور وقوع الحادث قد قامت بإتخاذ الإجراءات المرورية اللازمة تجاه الحادث وفتح الطريق مجدداً امام حركة السير بينما أدى العميد شرطة / الطيب محمد الطيب مدير دائرة الشئون العامة بالإدارة العامة لتأمين التعدين واجب العزاء في أحد الشهداء بمدينة سنكات وأدى العقيد شرطة / الهادي صالح مدير إدارة تأمين التعدين بالولاية واجب العزاء في شهيد آخر بمدينة دنقلا .
المكتب الصحفي للشرطة