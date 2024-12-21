حادث مروري بالشمالية يؤدى الى وفاة وإصابة (7) أشخاص بينهم أفراد من شرطة تأمين التعدين

أدى حادث مروري إثر إنقلاب عربة بوكس هايلوكس تتبع لشركة ديتاسي للتعدين عند الكيلو (135) بطريق الشمالية قطاع القرير الى وفاة وإصابة عدد (7) أشخاص بينهم شهيدان من شرطة تأمين التعدين كانا في مهمة عمل رسمية مع الشركة

تم إسعاف المصابين إلى مستشفى الشرطة عطبرة لتلقى العلاج فيما تم نقل الجثامين إلى مشرحتى دنقلا ومستشفى الشرطة عطبرة.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) إلى ان أسباب الحادث تعود إلى السرعة الزائدة لسائق البوكس مما أدى لفقدانه التوازن ووقوع الحادث.