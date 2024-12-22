هيفاء وهبي تحبس الأنفاس بتصميم المحار – صور

أثارت النجمة هيفاء وهبي إعجاب جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بأحدث جلسة تصوير لها بعدسة جون صليبا، حيث تألقت بفستان أنيق يحمل توقيع المصمّم اللبناني العالمي جون لويس صبجي (Jean-Louis Sabaji).

اختارت هيفاء فستاناً طويلاً من المخمل الأسود، تميز بتصميم أنثوي فريد بأسلوب الـ Scallop Shells، الذي اشتهر في مجموعات صبجي، خاصةً مجموعة خريف وشتاء 2021. جاء الفستان بنمط Halter Neck، مع تصميم صدفتَي محار يدوياً من النحاس الصلب المطلي بالذهب العتيق، مما أضاف لمسة فنية مميزة.

وأكملت إطلالتها بمعطف من الفرو الأصفر، وحذاء ذهبي بكعب عريض مزود بأربطة تصل إلى أعلى الساق وتنتهي بعقدة أنيقة، مما أضفى على مظهرها لمسة من الجرأة والتألق.

على الصعيد الفني، أعلنت هيفاء وهبي عن استعدادها لإحياء حفل رأس السنة في فندق “بلازو فيرساتشي” بدبي، حيث وجهت رسالة لجمهورها قائلة: “هكون معكم لنستقبل عام جديد بحفل رأس السنة في دبي”.

كما تستعد “الديفا” للظهور في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل “دهب”، وهو عمل درامي من تأليف تامر عبد المنعم وإخراج مرقس عادل.

مجلة لها