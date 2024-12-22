مخرج “السفارة في العمارة” يكشف أزمات عادل إمام في الفيلم

كشف المخرج عمرو عرفة عن التحديات والصعوبات التي واجهها الفنان الكبير عادل إمام خلال تصوير فيلم “السفارة في العمارة”، الذي عُرض عام 2005، مشيراً إلى المعاناة التي عاشها مع “الزعيم” بسبب الرقابة حتى يخرج الفيلم إلى النور.

ونشر عرفة عبر حسابه على منصة “X” مقطعاً من الفيلم، وعلّق قائلاً: “لا يمكن تتخيلوا المعاناة اللي مرينا بيها أنا والأستاذ عادل إمام عشان الفيلم ده يشوف النور”. وأضاف: “شهور من الانتظار بسبب تأخير الرقابة في الموافقة، وحتى بعد التصوير استمرت المعاناة، الأمر وصل لرئيس الجمهورية شخصياً، الذي شاهد الفيلم برفقة السيدة قرينته… حسب وصف الزعيم، الضحك كان للركب وعجبهم الفيلم فتمت إجازته وخرج للنور”.

جدير بالذكر أن فيلم “السفارة في العمارة” حقق نجاحاً كبيراً عند عرضه، حيث تناول قصة المهندس “شريف خيري”، الذي يعمل في إحدى شركات البترول في دبي، ثم يضطر للعودة إلى مصر بعد غياب 20 عاماً. يفاجأ شريف بوجود السفارة الإسرائيلية بجوار شقته، فيبدأ رحلة محاولاته لبيع الشقة، وعندما يفشل يلجأ إلى أساليب أخرى للتعامل مع الوضع.

ضم العمل مجموعة مميزة من النجوم، منهم عادل إمام، داليا البحيري، لطفي لبيب، خالد زكي، أحمد راتب، وميسرة، وهو من تأليف يوسف معاطي وإخراج عمرو عرفة.

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