إحباط أكبر عملية إمداد لمليشيا الدعم السريع عبر ولاية كسلا

تمكّنت مكافحة التهريب ولاية كسلا في واحدة من أخطر العمليات التي نفذتها، من إحباط أكبر عملية إمداد لمليشيا الدعم السريع وتضبط أكثر من 50 ألف طلقة قرنوف وعربة بوكس وعدد (2) متهم مسلحين، وذلك بعد تبادل نار كثيف ومطاردة عنيفة على الحدود الجنوبية لولاية كسلا.

وقف على الضبطية، العميد شرطة البشير عيسى البشير مدير مكافحة التهريب بالقطاع الشرقي والعميد شرطة أحمد السيد مدير الشؤون العامة لمكافحة التهريب والعقيد شرطة ياسر يونس مدير فرع العمليات والمعلومات.

وأشاد العميد البشير عيسى البشير بهذا العمل المقدر الذي يستهدف خاصرة الوطن وأمن المواطن في ظل الظروف المعلومة والتي تخوض فيها القوات المسلحة معركة الكرامة، ليأتي هذا الفعل المُشين للنيل من عزيمة هذه القوات والتي في كل يوم تتوالى انتصاراتها، وأكد مقدرتهم على ضبط حدود الولاية من الاختراق.

من جانبه، أكّـد العقيد ياسر يونس مدير فرع العمليات والمعلومات أنّ أفراد مكافحة التهريب على قدر كافٍ من اليقظة والحذر، وجاهزيتهم للضرب بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، مُشيداً بالروح الوطنية والبسالة والكفاءة التي نفذت بها قواته هذه الضبطية.

صحيفة السوداني