تكليف أسعد الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية السورية

أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أمس بأنه تم تعيين أسعد حسن الشيباني وزيرا للخارجية.وذكرت الوكالة «تعلن القيادة العامة تكليف أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة».

كما عينت السلطات السورية الجديدة عزام غريب، المعروف بلقب «أبو العز سراقب»، محافظًا لمحافظة حلب.ويعد غريب أحد أبرز قادة «الجبهة الشامية» التابعة لما يُعرف بـ»الجيش الوطني السوري»، وهو من مواليد مدينة سراقب بريف إدلب عام 1985، وحصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة بينجول التركية، بالإضافة إلى دراسته طب الأسنان وهندسة التحكم الآلي والأتمتة بجامعة حلب.

جريدة المدينة