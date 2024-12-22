أسامة بن زيلينسكي.. تعليق مثير للخارجية الروسية على هجوم مدينة قازان

علقت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، على الهجوم بالطائرات المسيرة الذي استهدف مدينة قازان الروسية، ووصفت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه “رئيس خلية إرهابية”، وأطلقت عليه لقب “أسامة بن زيلينسكي”.

وفي تصريح نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، قالت زاخاروفا: “أسامة بن زيلينسكي.. نظام كييف كشف عن طبيعته الإرهابية سابقًا، لكنه الآن أصبح مكشوفًا تمامًا”، وفقًا لما نشره موقع “سبوتنيك” الإخباري.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا استخدمتا أسلوبًا مشابهًا في إعداد شخصيات مثل أسامة بن لادن، مؤكدة أن زيلينسكي أصبح الآن جزءًا من هذا النهج.

وأضافت: “أصبح زيلينسكي قائدًا لخلية إرهابية تستهدف المدنيين والعلماء والأطفال والبنية التحتية المدنية، وهو جزء من المخطط المعروف الذي يدعمه الأميركيون والبريطانيون تحت ستار الديمقراطية. هذه ليست المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذا التطرف الإرهابي”، مما دفعها لتسميته بـ”أسامة بن زيلينسكي”.

صدى البلد