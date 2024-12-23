أثناء توزيع طعام مجاني.. مصرع 23 شخصًا بحادثي تدافع في نيجيريا

لقي ما لا يقل عن 23 شخصًا مصرعهم في نيجيريا، السبت، بسبب التدافع خلال توزيع مساعدات غذائية في حادثين منفصلين.

وقع الحادث الأول في العاصمة النيجيرية أبوجا، أثناء فعالية لتوزيع الطعام نظمتها إحدى الكنائس، حيث أسفر التدافع عن وفاة 10 أشخاص، بينهم أربعة أطفال، وإصابة ثمانية آخرين، بحسب ما أفادت به المتحدثة باسم شرطة المدينة، جوزفين أده، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

أما الحادث الثاني، فقد وقع في مدينة أوكيجا بولاية أنامبرا الجنوبية، حيث لقي ما لا يقل عن 13 شخصًا حتفهم، وفق تقارير إعلامية محلية. ولا تزال السلطات تواصل التحقيق في ملابسات الحادثين.

صدى البلد