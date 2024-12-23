مناوي يزور قبر الفيتوري في لفتة إنسانية عميقة تعظيما للأدب والأدباء والمثقفين – صورة

سجل القائد مني اركو مناوي حاكم إقليم دارفور ، رئيس حركة جيش تحرير السودان أمس زيارة لقبر الشاعر الكبير محمد مفتاح الفيتوري عليه الرحمة.

والقى القاىد مناوي كلمة في مقابر الشهداء في الدار البيضاء بالمغرب حيث مقبرة القامة الأدبية الشامخة شاعر أفريقيا والعرب محمد مفتاح الفيتوري.

وقال في كلمته ، الى صاحب الجلالة فخامة السيد الملك.

الى الشعب المغربي الشقيق

لكم جميعاً محبتي واحترامي

انا اقف بتواضع شديد الان امام مقبرة احد نوابغ الشعر العربي الافريقي ، احد ابناء السودان العظماء محمد مفتاح الفيتوري الرمز والقامة السودانية بكل معانيها..

اقف امام قبرك يافيتوري افريقيا والسودان وانحني لعظمة ماكتبت ماجعل سيرتك تغوص الافاق.

اقف امام قبرك والذي احتضن جسدك الطاهر في المملكة المغربية التي صاهرتها واعطيتها الكثير واوفتك حق ان تحتضن جسدك الطاهر الطيب.

مغرب اصيله وفاس .

للمملكة المغربية الانحناءة ،

اديبنا وشاعرنا العملاق ، حفرت اسمك بكل شموخ في الادب الافريقي العربي ، وكانت لكم صولات وجولات مع عبدالله الطيب والطيب صالح والعديدين .

منذ سنوات افردت لنا المغرب اجنحتها وقدمت لنا الاف المنح الدراسية والتي نتمنى لها ان تستمر وتخص بنات وابناء دارفور.

هنيئاً لهذه الارض وهي تضم قبرك وهنيئاً لك بها.

وان تأخرت زيارتي لقبرك ارجو ان تقبل اعتذاري واهلك في الجنينه ( دار انوكه ) ودارفور والسودان . فزيارتي لقبرك تقديراً للادب والفن والفنانين بكل صنوفهم فهم حداة ركبنا ولساننا المعبر.

وانت القامة والقيمة والقيم. تمنيت لو ان اقوم بتكريمكم وزملائكم المبدعين وانتم على قيد الحياة .

سأستشهد ببيت شعرك الرصين في رثاءك لاحد قادة السودان، القائد عبدالخالق محجوب

لا تحفروا لي قبراً !

سأرقد في كل شبر من الأرض

أرقد كالماء في جسد النيل

أرقد كالشمس فوق حقول بلادي

مثلي أنا ليس يسكن قبرا

لقد وقفوا..

ووقفتَ..