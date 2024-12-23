روجينا تحتفل بانطلاق تصوير مسلسلها الرمضاني 2025 «حسبة عمري»

بدأت النجمة روجينا تصوير مسلسلها الجديد “حسبة عمري” الذى تنافس به في موسم رمضان 2025، وهو من تأليف محمود عزت وفكرة وإخراج مى ممدوح.

واحتفلت النجمة روجينا ببداية التصوير بتقطيع تورتة تحمل اسم المسلسل، وبحضور أغلب صناعه، كما تواجد زوجها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وابنتيهما مايا ومريم.

مسلسل “حسبة عمرى” يعرض في موسم رمضان 2025، وهو من بطولة روجينا وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي ومحمد رضوان، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

بوابة الأهرام