ثقافة وفنون

نسرين طافش تروج لأحدث أعمالها الفنية «الدشاش» مع محمد سعد

2024/12/23
nisreen tafish
نسرين طافش

روجت الفنانة نسرين طافش لأحدث أفلامها “الدشاش” بمشاركة الفنان محمد سعد ، والذي من المقرر طرحه ليلة رأس السنة في جميع السينمات.

ونشرت نسرين طافش البوستر الترويجي للفيلم عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وكتبت معلقة: ” انتظرونا في فيلم الدشاش ليلة رأس السنة مع النجم الكبير محمد سعد والنجوم زينة وباسم سمرة وخالد الصاوي نسرين أمين ، نوليا مصطفي والمخرج الكبير سامح عبدالعزيز.

تدور أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي كوميدي، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، ويتم تصويره بين مصر والمغرب، موعد تصوير مسلسل الدشاش لـ محمد سعد.

والفيلم من بطولة محمد سعد، زينة، نسرين طافس، نسرين أمين، وليد فواز، محمد جمعة، مصطفى أبو سريع، رشوان توفيق، ومحمد يوسف أوزو، ومن تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز.

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بوابة الأهرام

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