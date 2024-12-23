قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني – صورة

استقبل معالي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان في مقر قيادة القوات المشتركة بالرياض أمس الأحد 22 ديسمبر 2024م، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني فرج سالمين البحسني.

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون المشترك بين قيادة القوات المشتركة ومجلس القيادة الرئاسي اليمني، بالإضافة إلى سبل تعزيز الدعم المستمر المقدم من المملكة العربية السعودية عبر القوات المشتركة، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وثمن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدور الكبير الذي تقوده المملكة في دعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن،

وأكد البحسني على أهمية استمرار هذا التعاون الاستراتيجي بين البلدين ، لتجاوز التحديات التي تواجهها اليمن.

وأعرب عن شكره وامتنانه البالغ لحكومة وقيادة المملكة العربية السعودية، على ما تقدمه من دعم متواصل لأشقائهم في اليمن في مختلف المجالات، مؤكدًا أهمية هذا التعاون في تعزيز الاستقرار في اليمن والمنطقة بشكل عام.

جريدة الرياض