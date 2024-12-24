«بحب لما يقولي ولاغلطة».. نجوى كرم تتحدث عن علاقتها بزوجها الاماراتي عمر الدهماني

تحدثت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عن علاقتها بزوجها رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني، موضحة أنها تثق برأيه وتأخذ ملاحظاته بعين الاعتبار.

قالت نجوى كرم في تصريحات لـ «et بالعربي»: «باحب رأيه وباثق فيه، ومش بيجاملني لما يكون عندي غلط بيقولي لازم دا يتعدل، ولما يكون كل حاجة حلوة بيقولي ولاغلطة، وملاحظاته باخدها بعين الاعتبار».

أحدث أعمال نجوى كرم، هي أغنية «ع توقيت قلبي» من كلمات مازن ضاهر،ألحان عماد شمس الدين، توزيع هادي شرارة، والفيديو كليب إخراج عماد عبود.

المصري اليوم