العصابات وعتاة المجرمين يدمرون منازل المواطنين بالفتح ٤ بحثا عن السيخ

تعرضت منازل المواطنين التي شيدها صندوق الاسكان والتعمير بولاية الخرطوم بمنطقة الفتح (4) شمال غربي محلية كرري الى تدمير كامل بتحطيم الأسقف الخرصانية وأعمدة الكهرباء بداعي إستخراج السيخ وتم .ضبط عصابات إجرامية قامت بهذا التدمير الممنهج الذي طال أبراج صهاريج المياه للحصول على الحديد.

ووقفت جولة كاميرا اعلام ولاية الخرطوم على هذا الخراب الذي استهدف المواطن المغلوب على أمره وظل يدفع أقساط هذه المنازل لفترات طويلة ويأتي ذلك متسقا مع نهج المليشيا الإرهابية التي اطلقت سراح عتاة المجرمين من السجون وتحولوا الى عصابات تستهدف البنى التحتية والمرافق الخدمية وتدمير منازل المواطنين علمان بان الصندوق أنفق أموالا طائلة لتشييد هذه المنازل.

وكان مسرح هذه التعديات منطقة الفتح ٤ بمربعات ٢ و١٣ و٣٠ كنموذج فقط ولا تزال عمليات التدمير مستمرة حتى موعد كتابة هذا التقرير.

والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة كشف هذه التعديات وفقا للتقارير القادمة من هناك وطالب ادارة الصندوق بالوقوف على هذه التعديات وتمليك اصحاب المنازل المعلومات الخاصة بالتدمير علما بان أغلب هذه المنازل تم تسلميها لأصحابها وأن الحل الامثل في ظل نشاط العصابات خلال فترة الحرب هي ان يقوم المواطن بالسكن في منزله حتى لا يتعرض لهذا التدمير.