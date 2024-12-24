جرائم وحوادث
محكمة جنايات الدامر تصدر حكما بالاعدام شنقا على المتهم بتقويض النظام الدستوري
اصدرت محكمة جنايات الدامر العامة حكما بالاعدام شنقا حتى الموت (تعزيرا) في مواجهة المتهم (ب ع ك )وذلك بعد أن ادانته المحكمة في الدعوي الجنائية بالرقم (821 /2024)لمخالفته نص المواد (- 50-51/أ)من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة .
كما اصدرت محكمة عطبره العامة حكما بالسجن المؤبد(عشرون عاما ) في مواجهة المتهم (م م) بعد ادانته في االدعوى الجنائية بالرقم(878 /2024 ) لمخالفة المواد (50 -51 ) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م صدرت الاحكام في في حضور محامي المتهمين وقد مثلت النيابة العامة بالدامر وعطبرة الإتهام أمام المحكمة .
سونا