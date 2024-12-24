محكمة جنايات الدامر تصدر حكما بالاعدام شنقا على المتهم بتقويض النظام الدستوري

اصدرت محكمة جنايات الدامر العامة حكما بالاعدام شنقا حتى الموت (تعزيرا) في مواجهة المتهم (ب ع ك )وذلك بعد أن ادانته المحكمة في الدعوي الجنائية بالرقم (821 /2024)لمخالفته نص المواد (- 50-51/أ)من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة .