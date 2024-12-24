القيمة السوقية لشركة “أبل” تقارب 4 تريليون دولار

اقتربت شركة “أبل” من الوصول إلى قيمة سوقية تاريخية عند أربعة تريليون دولار، بدعم من ترحيب المستثمرين بالتحسينات التي أدخلتها الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي لدعم المبيعات المتراجعة لهواتف “آيفون”.

وتقدمت الشركة على كل من “إنفيديا” و”مايكروسوفت” في السباق نحو تلك القيمة الضخمة، بفضل قفزة بنحو 16 بالمئة في سعر سهمها منذ أوائل نوفمبر، لتضيف نحو 500 مليار دولار إلى قيمتها السوقية.

وتقدر القيمة السوقية لشركة “أبل” وفقًا لسعر أحدث إغلاق بنحو 3.85 تريليون دولار، وهي قيمة ضخمة تتخطى القيمة الإجمالية لسوقي الأسهم الرئيسيتين في ألمانيا وسويسرا مجتمعتين.

جريدة المدينة