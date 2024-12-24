ثقافة وفنون

أحمد حلمي لـ محمد سعد: أخويا وحبيبي و«الدشاش» هيكسر الدنيا.. عودة قوية

2024/12/24
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قام النجم أحمد حلمي بتهنئة النجم محمد سعد علي أحدث أفلامه الدشاش والذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية يوم ١ يناير لينافس بشكل قوي في هذا الموسم والذي يعتبر عودة قوية للنجم محمد سعد في السينما.
وقام أحمد حلمي بتهنئة الفنان محمد سعد عبر خاصية القصص وكتب قائلا: “أخويا وحبيبي و”

الدشاش” هيكسر الدنيا.. عودة قوية”.

“الدشاش” من بطولة محمد سعد وزينة وباسم سمرة ونسرين آمين و خالد الصاوي ومريم الجندي ونسرين طافش و أحمد الرافعي وغيرهم العديد ومن تأليف جوزيف فوزي و إنتاج محمد رشيدي وإخراج سامح عبد العزيز ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائية ١ يناير .

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بوابة الأهرام

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