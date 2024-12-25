بعد إعلان كزبرة عن “أوفر سايز”.. مطربون تحولوا إلى نجوم سينما ناجحين

هناك العديد من المطربين، الذين لم يكتفوا بتحقيق النجاح في عالم الغناء وحسب، ولكن امتدت نجاحاتهم إلى عالم السينما، بتقديمهم العديد من الأفلام الناجحة، التي لاقت قبولا كبيرا لدى الجمهور.

وكان قد كشف كزبرة مؤخرا عن قيامه ببطولة فيلم جديد، يحمل اسم “أوفر سايز” يتعاون فيه مع المنتج طارق الجنايني، بعدما شهدا معًا نجاحات كبيرة سواء في فيلم الحريفة الجزء الأول أو بالجزء الثاني.

وفي السطور التالية نذكر لكم أبرز المطربين الذين تحولوا إلى نجوم سينما:

أم كلثوم

أقنع المقربون سيدة الغناء العربي أم كلثوم، بالقيام بدور البطولة في فيلم «سلامة»، الذي لاقى نجاحاً كبيراً، فتولت دور البطولة في فيلمها الثاني «فاطمة».

محمد عبدالوهاب

استطاع موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب التألق على شاشات السينما، فتولى البطولة في عدة أفلام لاقت نجاحاً كبيراً.

عبدالحليم حافظ

يعد «العندليب الأسمر» عبدالحليم حافظ أفضل المطربين الذين ظهروا على شاشة السينما، حيث قدم عدة أفلام تعد من علامات السينما العربية ومنها: «شارع الحب» و«الخطايا» و«أبي فوق الشجرة».

فريد الأطرش

قدم ملك العود فريد الأطرش العديد من الأفلام وصلت لأكثر من 30 فيلما سينمائيا، في الفترة الممتدة من سنة 1941 حتى سنة 1975، التى أصبحت من روائع السينما المصرية وأيقونات الأفلام الغنائية فى مصر، بدأها بفيلم “انتصار الشباب” عام 1941، واختتمها بفيلم “نغم فى حياتى” عام 1975.

محمد فؤاد

كان بداية محمد فؤاد في السينما عندما قدم فيلماً ناجحاً له في نهاية القرن الماضي وهو، «إسماعيلية رايح جاي»، ثم تبعه بعدة تجارب أخرى، مثل: «غاوي حب» و«هو فيه إيه».

مصطفى قمر

حقق الفنان مصطفى قمر العديد من النجاحات المتميزة في عالم السينما، بتقديمه عددا من الأفلام السينمائية الناجحة.

وعرض لمصطفى قمر مؤخرا فيلم “أولاد حريم كريم 2″، بمشاركة داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب.

تامر حسني

يعد تامر حسني من أبرز المطربين الذين استطاعوا تحقيق نجاحات كبيرة في عالم السينما، حيث قدم العديد من الأعمال الناجحة، بدأها بثنائية رفقة الفنانة مي عز الدين في فيلم “عمر وسلمى”، بأجزائه المختلفة، لينطلق بعد ذلك محققًا نجاحات كبيرة، وإيرادات عالية على شباك التذاكر.

حمادة هلال

لم يكتف المطرب حمادة هلال بتحقيق نجاحات كبيرة في عالم السينما فقط، بل حقق نجاحا أكبر من خلال أعماله الدرامية، كان آخرها أجزاء مسلسل المداح، التي حققت نجاحات كبيرة ونسب مشاهدة عالية.

بوابة الأهرام