مصر.. إحباط تهريب 448 قطعة أثرية نادرة

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية، أمس الاثنين عن إحباط مخطط للإتجار بـ 448 قطعة أثرية نادرة، قام متهمان بانتشالها عن طريق الغطس في أعماق البحر بخليج “أبو قير” بمحافظة الإسكندرية، حيث كانت ترقد القطع الأثرية في أعماق البحر لسنين طوال.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، فقد جائت عملية إحباط مُخطط المُتهمان، عقب تحريات دقيقة أجراها قطاعا الأمن العام والسياحة والآثار، أكدت فيه تورط المتهمين في استخراج القطع من أعماق البحر في خليج أبو قير بمحافظة الإسكندرية.

وجاء في البيان أيضًا “أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بالإسكندرية، وبحوزتهما عدد 448 قطعة أثرية متنوعة على النحو التالى (53 تمثال عليه نقوشات متنوعة – 3 رأس تمثال – 12 حربة برؤوس آدمية – 14 كأس من البرونز – 41 بلطة عليها نقوش أثرية – 20 قطعة من البرونز – 305 مصكوكات عليها نقوش أثرية)”.

كما ورد في البيان “وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للقطع الأثرية بقصد الإتجار فيها، وتحصلهما عليها من خلال الغطس واستخراجها من قاع البحر بخليج أبو قير بالإسكندرية، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة، أفادت بأن جميع المضبوطات أثرية ضمن الآثار الغارقة، وتعود للعصرين اليوناني والروماني”.

واعترف المتهمان بنيتهما الإتجار في القطع الأثرية المستخرجة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة بحقهما.

إرم