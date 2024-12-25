جريئة ومميزة .. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا بالهودي الموف – صور

تواصل النجمة اللبنانية نوال الزغبي إبهار متابعيها بإطلالاتها الجذابة التي تجمع بين الأناقة والجرأة، وهذه المرة قدمت لنا ظهورًا جديدًا عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث اختارت إطلالة غير تقليدية ولكن ملفتة للنظر.

ارتدت نوال الزغبي هودي بلون الموف الهادئ الذي يضفي لمسة من الأناقة والعصرية على إطلالتها. هذا اللون الذي يعكس الذوق الرفيع، يتناغم بشكل رائع مع ملامحها الجمالية ويبرز جمال بشرتها. الهودي جاء بتصميم مريح ولكن أنيق، مما يضيف لها مظهرًا شبابيًا مليئًا بالحيوية.

أما بالنسبة للإكسسوارات، اختارت بورنيطة من اللون البني بتصميم كارو عصري، مما أضاف لمسة من الجمال والتميز لإطلالتها. البرنيطة لم تكن مجرد أكسسوار، بل أكملت إطلالتها بشكل رائع وأعطت لمسة من الأناقة الكلاسيكية في خضم أسلوبها العصري.

أما عن الشنطة، فقد اختارت نوال حقيبة من اللون البني الكارو، والتي تتماشى بشكل مميز مع إطلالتها وتضفي توازنًا رائعًا بين اللونين. الحقيبة أضافت طابعًا فخمًا وعمليًا في الوقت نفسه، مما يجعلها اختيارًا مثاليًا للمناسبات اليومية أو الخروج.

لكن أبرز ما في الإطلالة هو الشورت القصير جدًا الذي اختارته نوال، والذي عكس ثقتها العالية بنفسها وجعلها تبدو شابة وحيوية. الشورت القصير، على الرغم من جراءته، إلا أنه أضفى على الإطلالة لمسة من العصرية والمواكبة لأحدث صيحات الموضة.

إطلالة نوال الزغبي هذه ليست مجرد ملابس، بل هي تعبير عن شخصيتها القوية، وشغفها بالعصرية والابتكار في اختياراتها. هذه الإطلالة جلبت الكثير من الإعجاب من متابعيها الذين أثنوا على جراتها في التنسيق واعتنائها بأدق التفاصيل لتظل دائمًا في قمة الأناقة.

صدى البلد