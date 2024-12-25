مكافحة التهريب البحر الأحمر تضبط شحنة متفجرات

تمكنت إدارة مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر من ضبط شحنة كبيرة من المواد المتفجرة كانت في طريقها الى داخل البلاد وبعد مطاردة عنيفة وتبادل لاطلاق النار تم احباط محاولة التهريب.

السيد اللواء صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك المكلف أكد ان قوات المكافحة تعمل ليل نهار دون كلل أو ملل لحماية الإقتصاد ومحاربة اي ظاهرة تهدد أمن وسلامة البلاد.

من جانبه جدد السيد اللواء ياسر صديق محمد احمد مساعد المدير العام لمكافحة التهريب حرصهم التام علي تامين كافة حدود البلاد من خطر التهريب، مشيدا بالضبطيات المتتالية لمكافحة التهريب بالبحر الأحمر.