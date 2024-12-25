الجيش والمشتركة يستردان منطقتي ” الحلف” و”العكيرشة” شمال محلية مليط ويستلمان غنائم حربية

تمكنت القوات المسلحة والقوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح بولاية شمال دارفور بعد معركة شرسة امس مع مليشيا آل دقلو المتمردة من إسترداد منطقتي ” الحلف” و”العكيرشة” شمال محلية مليط وإستلام غنائم حربية كبيرة تمثلت في المخزون الاستراتيجي للعدو من الذخائر وألاسلحة والمركبات القتالية وتم تكبيد المليشيا خسائر في العتاد والأرواح.

وأضافت الفرقة السادسة مشاة عبر صفحتها على (الفيس بوك) إن هذا النصر الذي حققته القوات المسلحة والقوات المشتركة تمثل إضافة جديدة للانتصارات التي تحققت بقاعدة الزرق، مشيرة في هذا الخصوص الى عدم صحة ما جاء في بيان مليشيا التمرد بشأن إسترداد قاعدة الزرق العسكرية، واكدت الفرقة السادسة مشاة ان المليشيا تسعى من خلال بيانها ذلك إلى تغطية هزائمها المتتالية التي تحققها جميع القوات من أجل تحرير الأرض من دنس المليشيا.

وقطعت الفرقة السادسة مشاة بالتأكيد بأن قاعدة الزرق والمناطق التي تم إستردادها مازالت تحت سيطرة القوات المسلحة والمشتركة، مؤكدة في ذات الوقت أن القوات المسلحة والمشتركة ومن عمليات الإسترداد التي تقوم بها لم و لن تمارس اية نوع من إلانتهاكات ضد المدنيين.

وفي ذات الصعيد ذكرت الفرقة السادسة مشاة ان مليشيا التمرد قامت امس مجددا بقصف ألاحياء الجنوبية الغربية من مدينة ألفاشر لاشفاء غليلها من الهزائم المتوالية التي تلقتها خلال الأيام الماضية وكشفت الفرقة ان قصف المليشيا المدفعي لتلك الاحياء امس ادى إلى إستشهاد خمسة مواطنين وإصابة سبعة عشر أخرين

واضافت الفرقة ان قواتها تمكنت امس من إسقاط عدد عشر مسيرات للعدو أطلقتها المليشيا في اتجاهات مختلفة من المدينة.

كما قالت ان سلاح الجو قد شن غارات جوية على تجمعات العدو بشمال وشرق وجنوب الفاشر دمرت من خلالها تسعة مركبات قتالية وجرار كان يحمل عدد من ( الفزاعة)