إيران تقرر رفع الحظر عن تطبيق واتساب للتراسل

قررت إيران رفع الحظر عن تطبيق واتساب للتراسل، وذلك بعد تصويت في المجلس الأعلى للفضاء السيبراني.

وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن “المجلس الأعلى للفضاء السيبراني يوافق بالإجماع على رفع الحظر على واتساب و(متجر التطبيقات الإلكترونية) غوغل بلاي“، مشيرةً إلى أن الأمر “خطوة أولى في خطة رفع القيود والحجب“.