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إيران تقرر رفع الحظر عن تطبيق واتساب للتراسل
قررت إيران رفع الحظر عن تطبيق واتساب للتراسل، وذلك بعد تصويت في المجلس الأعلى للفضاء السيبراني.
وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن “المجلس الأعلى للفضاء السيبراني يوافق بالإجماع على رفع الحظر على واتساب و(متجر التطبيقات الإلكترونية) غوغل بلاي“، مشيرةً إلى أن الأمر “خطوة أولى في خطة رفع القيود والحجب“.
والعام الماضي، أعلنت طهران أنها ستُبقي على القيود المفروضة على الوصول إلى التطبيق الذي حُظر بعد حركة احتجاج واسعة في البلاد، بعد وفاة الشابة مهسا أميني.
TRT – عربي