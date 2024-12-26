عبد الله بالخير يبرّئ راغب علامة: تعرّضت لخديعة

بعد الجدل الواسع الذي أثاره فيديو لمكالمة صوتية منسوبة للنجم راغب علامة، تضمن هجوماً على شخصية سياسية بارزة، خرج الفنان الإماراتي عبد الله بالخير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليكشف عن تعرضه لخديعة، مؤكداً أن المتصل لم يكن النجم اللبناني.

وأوضح بالخير أن “السوبر ستار” راغب علامة نفى بشكل قاطع صلته بالمكالمة، مشيراً إلى أن الأمر كان خدعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأضاف أنه لم يكن يدرك أن الشخص الذي تحدث إليه كان يقلد صوت علامة، وليس الفنان نفسه.

وقال بالخير: “كنت في عيادة طبية عندما تلقيت مكالمة هاتفية قيل لي إنها من النجم راغب علامة. تحدثنا عن لبنان والإمارات بكل حرية، لكنني اكتشفت لاحقاً أنها خدعة باستخدام الذكاء الاصطناعي. تواصلت مع راغب بعدها، الذي أكد أنه لم يكن يعلم بأي شيء. للأسف، لم أستطع التمييز بين صوته وصوت الطرف الذي قلد صوته”.

وأكد بالخير اعتذاره لراغب علامة، مشيراً إلى أنه لم يكن يهدف إلى إيذاء أي شخص. واختتم بالقول: “أرجو أن تصل رسالتي لراغب، وأعتذر له. كما أؤكد ضرورة الحذر من الوقوع في مثل هذه الخدع مستقبلاً”.

وكان النجم راغب علامة قد نفى علاقته بالمكالمة الهاتفية التي انتشرت بينه وبين عبد الله بالخير، مستنكراً كل ما قيل وما جاء من تصريحات على لسانه، وأكد “أن الحديث تم تركيبه من طريق الذكاء الاصطناعي وجرى تقليد صوتي وتسجيل حديث غير صحيح. أنفي هذا الاتصال جملةً وتفصيلاً. وسوف ألاحق الموضوع”.

مجلة لها