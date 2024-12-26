فنانة شهيرة تثير الجدل بانتقادها لأعمال عادل إمام الفنية

أثارت الفنانة سلوى محمد علي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحاتها التي انتقدت فيها أعمال الفنان عادل إمام، حيث اعتبرت أنه لم يقدم رسائل هادفة من خلال مشواره الفني الطويل.

وخلال لقاء صحفي، قالت سلوى: “وجود رسالة في العمل الفني لا يجعله بالضرورة ممتعاً أو خفيف الظل. وأنا لا أذكر أن الفنان عادل إمام، المعروف بـ’الزعيم’ وأحد أبرز المتحدثين باللغة العربية، قد ركّز على تقديم رسائل في أعماله. لديه العديد من الأفلام الجميلة، لكنها خالية من الرسائل، ومعظم الأعمال الكوميدية عموماً لا تتضمن رسائل”.

وأضافت: “على سبيل المثال، فيلم خلي بالك من زوزو، ما الرسالة التي يحملها؟ بالنسبة لي، هو من أجمل الأفلام في السينما، وكذلك فيلم الأب الروحي على الصعيد العالمي، ما هي رسالته؟ هل هو دعوة لتشكيل عصابات؟ العمل الفني هدفه الأساسي أن يُمتعنا ويُسلّينا، ويأخذنا في رحلة تنسينا الواقع”.

تصريحات سلوى أثارت موجة من الانتقادات من قِبل محبي عادل إمام، الذين دافعوا عنه وأكدوا أنه قدم العديد من الأعمال التي تحمل رسائل هادفة رغم طابعها الكوميدي، مشيرين إلى أفلام مثل الغول والمنسي كنماذج على ذلك.

يُذكر أن آخر أعمال عادل إمام الفنية، مسلسل “فلانتينو”، الذي قدّمه في موسم رمضان 2018، وشاركه في البطولة عدد كبير من النجوم، بينهم: الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، ورانيا محمود ياسين ومحمد كيلاني وطارق الإبياري وحمدي الميرغني وداليا البحيري…، وهو من إخراج رامي إمام، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي عن صاحب مدارس دولية شهيرة يعاني من تسلّط زوجته التي تدير المدرسة رغماً عنه فيضطر للتمرد على أسلوبها ويتزوج عليها ويستأجر لزوجته الثانية فيلا مجاورة لفيلته، ما يصنع مواقف كوميدية بين الزوجتين من دون أن تعرف الواحدة منهما أنهما متزوجتان من نفس الشخص.

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