مصور لبناني شهير يكشف حقيقة ارتباطه بـ إليسا – صورة

كشف المصور اللبناني وديع النجار، حقيقة ارتباطه بالفنانة إليسا بعدما تم تداول شائعات بذلك مؤخرًا، وأوضح أن كل ما يتردد ماهو إلا مجرد شائعات، مؤكدًا أن إليسا بالنسبة له صديقة مقربة.

وقال وديع النجار في تصريحات لبرنامج «حكي وحكايات»: «بعد ما الإشاعة طلعت عليا جالي اكتئاب في أول شهر، لأني مكنتش متعود على الكم الهائل من التعليقات دي من الجمهور سواء كانت حلوة أو وحشة، واضطريت أقفل التعليقات، واليسا كانت بتكلمني كل يوم وتقولي أنت مجنون عشان يجيلك اكتئاب، قالتلي احنا مشاهير كل يوم بيطلع علينا إشاعة».

وحصلت إليسا مؤخرًا على جائزة «الأيقونة»، بحفل توزيع جوائز بيلبورد عربية للموسيقى بنسختها العربية الأولى لعام 2024.

المصري اليوم