امرأة تكتشف مفاجأة عن زوجها بعد شهرين زواج وتطلب الطلاق للضرر

اكتشفت زوجة عن زوجها مفاجأة لم تكن تتخيلها ولم يمر على زواجها سوى شهرين وتقدمت الزوجة بطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بالجيزة.

قالت الزوجة في دعواها إنها اكتشفت أن زوجها يتعاطى المخدرات بعد أن ضربها وسرق مصوغاتها التي قدمها لها عند الزواج والمصوغات التي كانت تمتلكها قبل التعرف عليه وأن عليه ديون.

وأضافت الزوجة أن زوجها على الرغم من مرور شهرين فقط على زواجهما طردها من منزل الزوجية وأن السبب وراء زواجهما هو إيهام أسرته كان حاله قد انصلح وابتعد عن طريق المخدرات ويرغب فى الاستقرار، وأنها تفاجأت به بعدما ظهر بصورة مختلفة عندما تقدم لخطبتها من الأخلاق والهدوء والرغبة في بناء عش زوجية هادئ.

وأكدت الزوجة أنها تقدمت بدعوى إلى محكمة الأسرة طالبة الطلاق للضرر الذي لحق بها بعدما تعدى عليها بالضرب وسرق أموالها.

على جانب آخر، أقام زوج دعوى استرداد مقدم الصداق أمام محكمة الأسرة بالقاهرة ضد زوجته بعدما رفعت ضده قضية خلع.

وقال الزوج فى دعواه إنه تزوج من عامين وأنجب طفلة وقام أهل زوجته بتحريضها ضده ومطالبته بسداه النفقات والمصروفات المتنوعة لها ولطفلتها لعدم الرغم من كونه كان دائما كريما معها ويلبي طلباتها.

وأضاف الزوج أن أسرة زوجته اعتدوا عليه عندما طالب برؤية طفلته بعدما منعوه من دخول منزله ورفعوا دعوى التمكين من مسكن الزوجية.

وأكد الزوج أن زوجته رفعت ضده دعوى خلع بما يعنى حقه فى استرداد مقدم الصداق الحقيقي وليس المدون فى قسيمة الزواج وقدم للمحكمة شهود لإثبات ذلك المقدم الحقيقى، وقررت المحكمة التأجيل لشهر يناير المقبل.

صدى البلد