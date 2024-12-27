بفستان أسود ووردة بيضاء.. ياسمين صبري في أحدث إطلالاتها

نشرت الفنانة ياسمين صبري مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على منصة “إنستجرام”، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة ولافتة أثارت إعجاب متابعيها.

ظهرت ياسمين بفستان طويل وجذاب باللون الأسود، يتميز بتصميمه الأنيق الذي يبرز جمالها ورشاقتها.

من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين مكياجًا بألوان بنية وسوداء أبرزت جمال عينيها، مع اختيار أحمر شفاه باللون البيج اللامع ليعزز من أنوثتها.

كما رفعت شعرها البني الطويل إلى الأعلى، وزينته بوردة بيضاء أضافت لمسة من الرقي، مما أبرز كتفيها بشكل انسيابي وجذاب.

واختارت مجموعة من المجوهرات المتنوعة التي تنسجم مع إطلالتها، لتكمل بذلك مظهرها الراقي والمتألق.

صدى البلد