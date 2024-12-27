وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع الجالية المصرية في تشاد

بدأ وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، زيارته إلى العاصمة التشادية نجامينا اليوم الخميس، 26 ديسمبر، بزيارة مقر السفارة المصرية في تشاد، حيث التقى بعدد من أعضاء الجالية المصرية الذين حرصوا على استقباله.

أعرب الوزير عبد العاطي عن ترحيبه الكبير بأعضاء الجالية المصرية، مثنيًا على دورهم الحيوي في دعم جهود التنمية في تشاد بمختلف المجالات. وأكد أن الجالية المصرية تمثل جسراً للتعاون وتعزيز العلاقات التنموية بين مصر وتشاد.

كما استعرض الوزير الجهود المبذولة لتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين في الخارج، مسلطًا الضوء على خطة التحول الرقمي لهذه الخدمات وتحديث البنية التحتية الرقمية. وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمواطنين المصريين، ضمن استراتيجية شاملة تسعى لاستغلال التكنولوجيا الحديثة لتقديم الدعم الكامل للمصريين بالخارج وتعزيز رفاهيتهم.

تخلل اللقاء نقاش مفتوح مع أعضاء الجالية لطرح استفساراتهم ومقترحاتهم بشأن القضايا التي تمثل أولوية للجالية فى تشاد، وشدد الوزير عبد العاطي على الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بكافة أجهزتها لتوفير الرعاية الكاملة لأبناء مصر المُقيمين في الخارج، والتي تسعى جاهدة لتوفير الدعم لهم، كما أشار إلى الفرص الاستثمارية والمزايا المختلفة التي توفرها الدولة للمواطنين المصريين في الخارج، والتي تستهدف تلبية مطالبهم وتعزيز روابطهم بأرض الوطن.

صدى البلد