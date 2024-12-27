تعيين رئيس جديد للاستخبارات في سوريا

أعلنت السلطات السورية الجديدة المنبثقة من الفصائل المعارضة التي أطاحت الرئيس بشار الأسد ، الخميس، تعيين أنس خطاب رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة.

ونقلت الوكالة السورية للأنباء “سانا” أن القيادة العامة تعلن” تعيين السيد أنس خطاب رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة للجمهورية العربية السورية”.

ويأتي تعيين خطاب ضمن سلسلة تغييرات في المؤسسات الأمنية السورية.

وأطلقت إدارة العمليات العسكرية بالتعاون مع وزارة الداخلية السورية الخميس عملية في محافظة طرطوس “لملاحقة فلول ميليشيات” الرئيس المخلوع بشار الأسد، وفق ما أعلنت وكالة “سانا” الرسمية للأنباء، بعد يوم من احتجاجات دامية مع مسلحين تابعين للنظام السابق.

وتأتي العملية في سياق متوتر في غرب سوريا، بعد يوم على تظاهر آلاف السوريين من أبناء الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد في عدد من المدن بعد تداول مقطع فيديو يظهر اعتداء مفترضا على مقام للطائفة في حلب.

وأطاح تحالف فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية ببشار الأسد ودخل دمشق في الثامن من ديسمبر في هجوم خاطف استمر 11 يوما سيطر خلاله على قسم كبير من البلاد.

وبعدما حكم البلاد مدى 24 عاما، فرّ الأسد إلى موسكو مع تخلي الحليفين الروسي والإيراني عنه، ما مثّل نهاية أكثر من 50 عاما من حكم عائلة الأسد لسوريا.

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