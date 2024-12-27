مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها

أكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الاجتماع الاستثنائي الـ 46 لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، لبحث آخر المستجدات في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية الشقيقتين، على دعم كل ما يعزز أمن لبنان وسوريا واستقرارهما، مضيفاً أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا انتهاك صارخ للقوانين الدولية، داعياً لانسحاب إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة.

وأشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية المؤقتة، للحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وداعيا لتكريس لغة الحوار.

وأكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، الدعم الكامل لسيادة لبنان ووحدة أراضيه ورفض التدخل الخارجي، مشيراً إلى وجوب وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية، مؤكداً على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة.

صحيفة البيان